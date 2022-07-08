2022/07/08 | 14:38 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت النائبة عالية نصيف ان ناحية الحرية التي هي أول ناحية يتم استحداثها على...

ظهرت المقالة عالية نصيف تردّ على الهجمة الإعلامية عليها بشأن ناحية الحرية أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف تردّ على الهجمة الإعلامية عليها بشأن ناحية الحرية) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف تردّ على الهجمة الإعلامية عليها بشأن ناحية الحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).