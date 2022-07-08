وزيرة الداخلية الإيطالية تتحدث عن مبدأ التضامن في توزيع المهاجرين

2022/07/08 | 14:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، تحقيق “نتيجة تاريخية” على المستوى الأوروبي، تتعلق بتأييد الانضمام إلى خطة إعادة التوطين التي وافق عليها المجلس الأوروبي.وقالت لامورجيزي إن “إيطاليا تعاني من الضغط وتبذل قصارى جهدها لتجنب ازدحام النقاط الساخنة بالمهاجرين، الأمر الذي لا مفر منه للأسف”، مشيرة إلى أن “مشكلة المهاجرين تظهر كل صيف […]

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