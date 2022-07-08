حجز سيارة كريستيانو رونالدو بـ”الكلبشات”

2022/07/08 | 14:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تعرضت سيارة “رولز رويس” الخاصة بلاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتكبيل بـ”الكلبشات” من قبل الشركة التي تدير حركة المرور وصف السيارات في لشبونة (EMEL)، بسبب الوقوف في مكان مخالف، على بعد أمتار قليلة من مركز تسوق في العاصمة البرتغالية.

وقام صحافي برتغالي بالتقاط صورة للسيارة وهي مكبلة، ونشرها مصحوبة برسالة تقول “شيء لا يُصدق..



حتى كريستيانو لا يمكنه الهروب من (EMEL)”.

وكانت السيارة في حي ساو سيباستياو في لشبونة، بجوار منطقة تجارية، ووفقًا لصحيفة كوريو دا مانيا، كانت المركبة متوقفة في منطقة مخصصة لسيارات الأجرة.

ويلعب كريستيانو (37 عاماً) حالياً لصالح نادي مانشستر يونايتد، الذي بدأ بالفعل التدريبات لكن اللاعب قام بتأجيل عودته “لأسباب عائلية”.

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