رغم الأزمة المالية.. نادي القاسم يتعاقد مع سنغالي

2022/07/08 | 14:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي القاسم الرياضي، تعاقده مع محترف سنغالي لتعزيز صفوف فريقه الكروي الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “مهاجم نادي القاسم السابق ديمبا ديكاتيه، وقع على كشوفات النادي من جديد لتمثيله في الموسم المقبل”.ويعاني نادي القاسم من أزمة مالية خانقة، تسببت بتأخر دفع مستحقات اللاعبين وأيضاً التأخر […]

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