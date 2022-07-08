مجلس سوريا الديمقراطية يحذر من هروب جماعي للإرهابيين من السجون في حال العملية التركية

2022/07/08 | 14:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة حذر ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في الولايات المتحدة، وعضو رئاسة المجلس، بسام صقر، عن إمكانية هروب آلاف الإرهابيين من السجون في حال بدأت تركيا عمليتها العسكرية شمالي سوريا.وقال صقر خلال مقابلة […]

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