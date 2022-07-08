2022/07/08 | 14:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشتر مؤخرًا الصور التي يصنعها الذكاء الاصطناعي وبرامج مثل DALL-E 2 على الإنترنت، ولكن هل تُعتبر فنًا؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناقد فني يعلق على أعمال فنية من صنع الذكاء الاصطناعي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناقد فني يعلق على أعمال فنية من صنع الذكاء الاصطناعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).