الحجاج يؤدون على جبل عرفات الركن الأعظم لأكبر حج في زمن فيروس كورونا

2022/07/08 | 14:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجاج في مكة المكرمة في 06 تموز/يوليو 2022 © اف ب كريستينا عاصي عرفات (السعودية) (أ ف ب) – بدأ الحجّاج بالصلاة والدعاء على جبل عرفات في السعوديّة الجمعة، في ذروة مناسك الحجّ الذي جمع هذا العام العدد الأكبر من الحجاج منذ تفشّي فيروس كورونا الذي تسبّب في منع مئات الآلاف من المشاركة […]

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