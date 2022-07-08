أبو حالوب يحسم موقفه من البقاء في النجف

2022/07/08 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف لاعب فريق النجف محمد عبد الزهرة “ابو حالوب”، عن موقفه من البقاء أو مغادرة نادي النجف الرياضي.وقال أبو حالوب عبر حسابه الرسمي على انستغرام، “تربيتي لا تسمح لي أن أخون الامانة وسامح الله كل من اتهمني بنقل اللاعبين إلى خارج الفريق”.وأضاف “إلى الان لم أجلس مع أي فريق إكراماً لنادي […]

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