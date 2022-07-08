ردود فعل عالمية عقب اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

2022/07/08 | 15:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

أعرب قادة العالم، اليوم الجمعة ، عن صدمتهم من إطلاق النار يوم على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي خلال خطاب حملته ووفاته، ووصفته إيران بأنه "عمل إرهابي".

وبحسب تقرير لـ"اسوشييتد برس" الأمريكية الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، فقد "أصيب آبي برصاصة في غرب اليابان ونُقل جواً إلى المستشفى، قال المسؤولون إنه لم يكن يتنفس وأن قلبه توقف، اعلن التلفزيون الياباني بعدها خبر وفاته"

واضافت انه"تم القاء القبض على القاتل الذي كان متنكر بزي صحفي"

الهجوم، كان بمثابة صدمة في واحدة من أكثر دول العالم أمانًا مع بعض قوانين مراقبة الأسلحة الأكثر صرامة.

وأرسل رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز ، تعازيه إلى عائلة آبي و اعرب عن"إدانته الصريحة لهذا الهجوم الجبان" .



وكتب على تويتر "إسبانيا تقف إلى جانب شعب اليابان في هذه الأوقات الصعبة".

بينما أدانت إيران إطلاق النار ووصفته بأنه "عمل إرهابي"، اذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "كدولة كانت ضحية للإرهاب وفقدت قادة عظماء للإرهابيين ، فإننا نتابع الأخبار عن كثب وبقلق".

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "أخبار محزنة بشكل لا يصدق عن شينزو آبي".

واضاف: "‏سوف يتذكر الكثيرون قيادته العالمية عبر أوقات غير مألوفة.



أفكاري مع عائلته وأصدقائه والشعب الياباني.



وتقف المملكة المتحدة معكم في هذا الوقت المظلم والحزين"

بينما كتب الرئيس الفرنسي ماكرون مغرداً على تويتر: "صدمت بشدة من الهجوم الشنيع الذي تعرض له شينزو آبي.



خواطرنا لعائلة وأحباء آبي، كان رئيس وزراء عظيم.



تقف فرنسا إلى جانب الشعب الياباني"

وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إنه "أصيب بالصدمة والحزن بسبب الهجوم الجبان على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي"

واضاف ميشيل على موقع تويتر أن آبي كان "صديقًا حقيقيًا ومدافعًا شرسًا عن النظام التعددي والقيم الديمقراطية".

من جانبه، قال سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل، اليوم الجمعة، إنه "حزين ومصدوم لإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في حفل انتخابي"

واضاف إيمانويل "نشعر بالحزن والصدمة لإطلاق النار على آبي الذي كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة".

ووصف رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج ذلك بأنه "عمل لا معنى له من أعمال العنف".

وقال"السيد آبي صديق جيد لسنغافورة.



كنت قد استضافته للتو لتناول طعام الغداء في ايار أثناء زيارتي لطوكيو"

بينما قال البيت الأبيض في بيان قبل وفاة ابي: "نشعر بالصدمة والحزن لسماع الهجوم العنيف على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي".

واضاف: "نحن نراقب التقارير عن كثب ونحافظ على أفكارنا مع عائلته وشعب اليابان."

وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك على تويتر أنها "صُدمت من نبأ إطلاق النار على شينزو آبي، أفكاري مع أسرته".

"حزين للغاية من الهجوم على صديقي العزيز آبي شينزو.



أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته وشعب اليابان "، وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وقال وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو إنه "علم بهذه الأخبار بصدمة وفزع كبيرين".



وقال: "أتقدم بتعاطفي العميق لعائلته وللشعب الياباني".

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الهجوم على آبي" كان مدمرا".



ووصف آبي بأنه "رجل وقائد عظيم حقًا".



وقال إنه "كان صديقًا حقيقيًا لي ، والأهم من ذلك بكثير ، لأمريكا".

وتابع"هذه ضربة هائلة لشعب اليابان الرائع ، الذي أحبه وأعجب به كثيرًا" قال ترامب على تطبيق التواصل الاجتماعي الخاص به.

وعلق رئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفين رود على فيسبوك إن "الهجوم على أي زعيم سياسي منتخب ديمقراطياً في العالم هو هجوم على مؤيدي الديمقراطية في كل مكان".

وأشاد روبرت أوبراين ، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ، بآبي باعتباره "شخصية بارزة في اليابان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ بأكملها".

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