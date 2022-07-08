نحو 60% من المحكومين بالسجن في العراق هم بسبب هذا الجرم !

2022/07/08 | 15:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، حازم الرديني، أن 60% من المحكومين بالسجن هم بقضايا تعاطي أو تجارة المخدرات.

وحذر الرديني، من خطورة انتشار ظاهرة المخدرات في العراق، كونها تعد الأكثر فتكاً وتهديداً للمجتمع العراقي من أي تهديد آخر، كونها تنذر بانهيار التماسك الاجتماعي.

ونقل عن مصدر في وزارة الداخلية، قوله إن 60% من المحكومين في السجون بقضايا تجارة وتعاطي المخدرات، وهو مؤشر خطير يدل على تفشي هذه الظاهرة.

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