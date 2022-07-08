اصطدامات بين محتجين وحماية برلماني في بابل توقع قتيلين

2022/07/08 | 15:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بابلأفاد مصدر أمني، بمقتل احد افراد حماية النائب علي تركي نتيجه هجوم على مكتبه صباح اليوم من قبل محتجين في محافظة بابل.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "محتجين حاولوا اغلاق مكتب النائب وحاول الحماية منعهم، لكن نتيجة التصادم قتل احد حماية النائب واحد المحتجين"، لافتا الى ان "قوة امنية توجهت الى الموقع للسيطرة على الوضع".

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