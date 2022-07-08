- هزً الكلب - فيلم يفضح سياسة التزيف والتضليل ألاعلامي لدي الادارة الأمريكية - علي المسعود

#علي_المسعود المقدمة : "هز الكلب" إستعارة وتعني صرف الانتباه عن فضيحة سياسية وتهدف إلى إظهار قوة وسائل الإعلام .
ويُستخدم هذا المصطلح (هزّ الكلب) في اللغة الإنجليزية للإشارة إلى تحويل الانتباه عن حدث معين إلى حدث آخر ، وأيضا لقلب الحقائق والمعلومات .
باتت عبارة( هزً ذيل الكلب) تُستخدَم منذ ذلك الوقت في كل تحليل إعلامي أمريكي للحرب .
تشير نظرية "الذيل الذي يهزّ الكلب" الى القادة السياسيين الذين يخترعون حرو ......
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