- هزً الكلب - فيلم يفضح سياسة التزيف والتضليل ألاعلامي لدي الادارة الأمريكية - علي المسعود



- هزً الكلب - فيلم يفضح سياسة التزيف والتضليل ألاعلامي لدي الادارة الأمريكية - علي المسعود
2022/07/08 | 15:10 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#علي_المسعود المقدمة : "هز الكلب" إستعارة وتعني صرف الانتباه عن فضيحة سياسية وتهدف إلى إظهار قوة وسائل الإعلام .

ويُستخدم هذا المصطلح (هزّ الكلب) في اللغة الإنجليزية للإشارة إلى تحويل الانتباه عن حدث معين إلى حدث آخر ، وأيضا لقلب الحقائق والمعلومات .

باتت عبارة( هزً ذيل الكلب) تُستخدَم منذ ذلك الوقت في كل تحليل إعلامي أمريكي للحرب .

تشير نظرية "الذيل الذي يهزّ الكلب" الى القادة السياسيين الذين يخترعون حرو ......

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