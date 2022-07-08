حرب الظل.. خسائر متتالية لإيران أمام إسرائيل

2022/07/08 | 15:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال المرحلة الماضية، اشتدت "حرب الظل" بين إيران وإسرائيل التي صرح رئيس وزرائها السابق، نفتالي بينيت، أن بلاده باتت تنتهج خطة "الأخطبوط" لمواجهة طهران.

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