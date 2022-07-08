مخيف يؤكد: صندوق تمكين خصص جزء كبير لدعم الطفولة في العراق

2022/07/08 | 15:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم الجمعة، أن صندوق تمكين خصص جزء كبير لدعم الطفولة في العراق.وأوضح بيان للبنك المركزي تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أنه “مخيف وخلال […]

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