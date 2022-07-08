حرس الحدود: ضبط مواد مخالفة في كمرك المنذرية

2022/07/08 | 15:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة قوات حرس الحدود اليوم الجمعة، عن ضبط مواد مخالفة للشروط في كمرك المنذرية.وقال بيان للقيادة تلقته ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك المنذرية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة من ضبط ثلاث عجلات تحتوي على مادة (لحم دجاج ، أفخاذ) ، مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية.واضاف “تم تنظيم محضر […]

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