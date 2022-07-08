مقتل متظاهر وأحد أفراد حماية نائب اثر اشتباك مع محتجين في بابل

2022/07/08 | 15:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن

متظاهراً وأحد أفراد حماية عضو بمجلس

النواب قتلا إثر اشتباك مع محتجين

في بابل

وقال المصدر، إن تظاهرات نظمت اليوم،

أمام مكتب النائب عن كتلة صادقون

الممثلة عن حركة العص

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