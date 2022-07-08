بعد ممارسات امنية.. كربلاء تطلق الخطة الأمنية الخاصة بالعيد

2022/07/08 | 15:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطة الأمنية سبقها إجراء ممارسات أمنية كبرى .

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