2022/07/08 | 15:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة تشهد قضية فتاة المنصورة المقتولة على يد زميلها أمام الجامعة في مصر، مواجهة جديدة بين أشهر المحامين في مصر، وعلى رأسهم مرتضى منصور وبها أبو شقة من جهة وفريد الديب من جهة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواجهة بين أشهر محامين مصر في قضية فتاة المنصورة..



مرتضى منصور يظهر للرد ووالد الفتاة يحسم الجدل المركز الخبري الوطني.

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