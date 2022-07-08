2022/07/08 | 15:22 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
اعلنت قيادة شرطة الكمارك، الجمعة، عن ضبط ثلاث عجلات تحتوي مواد مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته / المعلومة /، إن “مفارز مركز شرطة كمرك المنذرية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة تمكنت من ضبط ثلاث عجلات تحتوي على مادة (لحم ، دجاج ، أفخاذ) ، مخالفة للشروط والضوابط […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الكمارك تضبط 3 عجلات مخالفة للشروط) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت قيادة شرطة الكمارك، الجمعة، عن ضبط ثلاث عجلات تحتوي مواد مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته / المعلومة /، إن “مفارز مركز شرطة كمرك المنذرية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة تمكنت من ضبط ثلاث عجلات تحتوي على مادة (لحم ، دجاج ، أفخاذ) ، مخالفة للشروط والضوابط […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الكمارك تضبط 3 عجلات مخالفة للشروط) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الكمارك تضبط 3 عجلات مخالفة للشروط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).