شرطة الكمارك تضبط  3 عجلات مخالفة للشروط

2022/07/08 | 15:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت قيادة شرطة الكمارك، الجمعة، عن ضبط ثلاث عجلات تحتوي مواد مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية.وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقته / المعلومة /، إن “مفارز مركز شرطة كمرك المنذرية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة تمكنت من ضبط ثلاث عجلات تحتوي على مادة (لحم ، دجاج ، أفخاذ) ، مخالفة للشروط والضوابط […]

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