محافظ البنك المركزي: صندوق تمكين من أكبر المبادرات الداعمة في المجتمع العراقي

2022/07/08 | 16:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز / بغداد

اكد محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الجمعة، دعمه المتواصل لمحاربي السرطان من الأطفال.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ البنك المركزي في بيان ان “رئيس مجلس إدارة صندوق تمكين، مصطفى غالب مخيف، اجرى زيارة لمستشفى الطفل المركزي في بغداد، حيث شملت تقديم الدعم المعنوي والهدايا والدعم المادي للأطفال والمستشفى، بالاشتراك مع ممثلي وزارة الصحة ورابطة المصارف الخاصة”.

واضاف، محافظ البنك المركزي “نحن في صندوق تمكين، نقف الى جانبكم، ونهنئكم بعيد الاضحى المبارك، وندعو الله ان يمن عليكم بالشفاء العاجل، ويبعد السوء عنكم وعن اهلكم”.

وأضاف مخيف، انه “سنقوم من خلال الصندوق بتقديم دعم اكبر للمستشفى وللأطفال في المستقبل القريب”، مبينا ان “صندوق تمكين هو اكبر المؤسسات الداعمة للمجتمع، من خلال المبادرات التي أطلقها في السابق، خصوصاً في الجانب الصحي، والتي خُصّص جزء كبير منها إلى الطفولة العراقية، لوجستياً ومعنوياً”

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