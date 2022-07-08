الشرطة تعثر على متفجرات بمنزل قاتل رئيس الوزراء الياباني

2022/07/08 | 16:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت شرطة محافظة نارا اليابانية، اليوم الجمعة، إن عناصرها عثرت على متفجرات في منزل المتهم بقتل رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، مشيرة إلى أنها أوصت السكان بالخروج.وأفاد التلفزيون الياباني بوفاة شينزو آبي رئيس وزراء اليابان السابق، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح أثناء إلقائه خطابا في مدينة نارا صباح اليوم […]

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