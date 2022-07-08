2022/07/08 | 16:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استقرت جموع الحجاج على جبل عرفات، الجمعة 07/08/2022، لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج...

ظهرت المقالة على عرفات..



الحجاج يطلبون المغفرة ويدعون لأوطانهم أولاً على المسلة.

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