2022/07/08 | 16:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، تسجيل 5031 اصابة بـ وباء كورونا و 1960 حالة شفاء، خلال 24 ساعة في العراق.وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-

التالي

منذ 28 دقيقة

وزارة الصحة تنفي تسجيل 900 إصابة “بداء الكلب”

منذ 23 ساعة

محافظة جديدة تطلق رابط التقديم على الألف درجة وظيفية

منذ 24 ساعة

ارتفاع بالوفيات..



الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا

منذ يوم واحد

مصرف الرشيد يطلق وجبة جديدة من السلف

منذ يوم واحد

وزارة التعليم تصدر قرارا بشان الامتحان التقويمي للدراسات العليا

منذ يوم واحد

العمل تنفي اطلاق التخصيصات المالية للعوائل المشمولة بقانون الدعم الطارئ بذي قار

منذ يوم واحد

المرور: قطوعات العيد سيتكون آنية وحسب الحاجة الامنية

منذ يوم واحد

تنفيذ خط ماء جديد بطول 1300 متر لخدمة منطقة الزعفرانية

منذ يوم واحد

الرافدين يعلن عن قروض شراء دار سكن بقيمة 150 مليون دينار

منذ يوم واحد

تعرف على حالة الطقس في العيد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 5031 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 5031 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).