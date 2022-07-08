فيديو يحبس الأنفاس.. شاهد لحظة قفز أطفال من مبنى مشتعل

2022/07/08 | 16:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظهر لقطات رصدتها كاميرا مراقبة عملية إنقاذ دراماتيكية عددًا من الأشخاص من بينهم أطفال وهم يحاولون إخلاء مبنى محترق، حيث يتم إنقاذهم من شقة في الطابق العلوي في ماديسون ، إنديانا.

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