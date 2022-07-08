العراق يسجل 5031 إصابة جديدة بكورونا

2022/07/08 | 16:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … سجلت وزارة الصحة 5031 إصابة بفيروس كورونا، خلال موقفها الوبائي الخاص بالجائحة لليوم الجمعة 8 تموز 2022.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أنها “لم تسجل وفيات اليوم فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 1960 حالة”.وأضافت، أن “عدد متلقي اللقاح المضاد لكورونا خلال 24 ساعة الماضية بلغ 13301.انتهى/25

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