مشعان: المحكمة الاتحادية تلقت توضيحاً بشأن وثيقتي الدراسية

2022/07/08 | 16:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال النائب المستبعد مشعان الجبوري، الجمعة 07/08/2022، إن المحكمة الاتحادية تلقت توضيحاً بشأن وثيقته...

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