2022/07/08 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل بضعة أيام من نشر أول صور ملونة عالية الدقة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، كشفت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عن صورة تجريبية ملفتة تشهد على عمق الكون.

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