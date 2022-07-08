منتخب الطائرة البارالمبي يحل وصيفا في بطولة تركيا الودية

2022/07/08 | 16:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد احتل منتخبنا الوطني مركز الوصافة في بطولة تركيا الودية بالكرة الطائرة من وضع الجلوس.وأقيمت البطولة في مدينة تونجلي التركية بعد تجديد فوزه على منتخب تركيا بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد فيما خسر امام ايران بثلاثة اشواط مقابل لا شيء.وقال رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبي احمد حسن في بيان ان “المنتخب […]

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