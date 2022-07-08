ارتفاع مخيف ومستمر باصابات كورونا في العراق

2022/07/08 | 16:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد العراق اليوم ارتفاعا مخيفا

باصابات جائحة كورونا حيث تجاوز ال5000

اصابة خلال ال24 ساعة الماضية

وتنشر وكالة نون الخبرية جدولا للموقف

الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة

كورونا في العراق ليوم الجمعة ال

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