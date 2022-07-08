2022/07/08 | 16:49 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تقدمت إسرائيل بطلب رسمي إلى السعودية، للسماح للبلاد بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل...

ظهرت المقالة إسرائيل تطلب من السعودية السماح بتسيير رحلات جوية إلى الحج أولاً على المسلة.

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