تفاصيل ودوافع عملية اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق

2022/07/08 | 16:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشفت شرطة محافظة نارا في اليابان بعض التفاصيل عن منفذ عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي، اليوم الجمعة.وتعرض آبي لإطلاق نار وأصيب بجروح خطيرة خلال إلقاء خطاب في حملته الانتخابية يوم الجمعة، لينقل بعدها جوا على وجه السرعة إلى المستشفى.وبعد سويعات قليلة، أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية وفاة آبي (67 عاما) […]

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