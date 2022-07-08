قائد الثورة الاسلامية بايران: الجمهورية الاسلامية نموذج ناجح للحكم السياسي

2022/07/08 | 16:56 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن في رسالة للحجاج أن وحدة...

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