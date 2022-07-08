وزير النفط: التعاقدات التي تلتف على الحكومة في بغداد غير قانونية وتصل حد التهريب

2022/07/08 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الجمعة، أن الحكومة ستتخذ خطوات لتطبيق قرار قضائي صدر مؤخرا بإلغاء عقود النفط في إقليم كردستان مع شركات دولية.وقال عبد الجبار خلال مقابلة […]

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