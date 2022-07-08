كاميرا مراقبة ترصد لحظة تفجير معلم غامض عليه وصايا للناجين من

2022/07/08 | 16:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر مكتب التحقيقات في ولاية جورجيا الأمريكية فيديو يظهر لحظة تدمير المعلم الغامض الذي يحتوي على وصايا منحوتة على ألواح حجرية في جورجيا.

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