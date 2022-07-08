محافظ النجف يوجه بإطلاع المواطنين على آلية الصرف في المشاريع

2022/07/08 | 17:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أكد محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي، اليوم الجمعة، أن تخصيصات 2022 جيدة وتحتاج إلى مضاعفة الجهود لتحويلها إلى مشاريع، فيما وجه بإطلاع المواطنين على آلية الصرف.وقال مجلس المحافظة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن “محافظ النجف ماجد الوائلي ترأس اجتماعاً في مقر هيئة الإعمار في المحافظة ضم رئيس مهندسي الهيئة حيدر الميالي […]

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