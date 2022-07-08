إدانة عالمية لاغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

2022/07/08 | 17:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدانة عالمية لاغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبيمتابعة – واع أعرب قادة العالم، اليوم الجمعة ، عن صدمتهم من حادثة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي خلال خطاب حملته ووفاته.وكان رئيس الوزراء السابق شنزو آبي تعرض صباح اليوم لإطلاق نار من قبل مسلح خلال خطابه في تجمع بمدينة (نارا)، ونقل في الحال إلى المستشفى فاقداً للوعي وفي حالة حرجة.ويبلغ آبي من العمر67 عاماً، ويعد الوزير الأطول خدمة في تاريخ اليابان بعد الحرب واستقال في كانون الأول 2020.الهجوم، كان بمثابة صدمة في واحدة من أكثر دول العالم أماناً مع بعض قوانين مراقبة الأسلحة الأكثر صرامة.و تقدم رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، بالتعازي بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.وقال صالح في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أشعر بالصدمة والحزن العميق لاغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، أتقدم بأحر التعازي لأسرته والشعب وحكومة اليابان في هذا الوقت العصيب".وأرسل رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز ، تعازيه إلى عائلة آبي و أعرب عن"إدانته الصريحة لهذا الهجوم الجبان" .وكتب على تويتر "إسبانيا تقف إلى جانب شعب اليابان في هذه الأوقات الصعبة".بينما أدانت إيران إطلاق النار ووصفته بأنه "عمل إرهابي"، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: "كدولة كانت ضحية للإرهاب وفقدت قادة عظماء للإرهابيين ، فإننا نتابع الأخبار عن كثب وبقلق".وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "أخبار محزنة بشكل لا يصدق عن شينزو آبي".وأضاف،: "‏سوف يتذكر الكثيرون قيادته العالمية عبر أوقات غير مألوفة.أفكاري مع عائلته وأصدقائه والشعب الياباني.وتقف المملكة المتحدة معكم في هذا الوقت المظلم والحزين"بينما كتب الرئيس الفرنسي ماكرون مغرداً على تويتر: "صدمت بشدة من الهجوم الشنيع الذي تعرض له شينزو آبي.خواطرنا لعائلة وأحباء آبي، كان رئيس وزراء عظيم.تقف فرنسا إلى جانب الشعب الياباني"وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل إنه "أصيب بالصدمة والحزن بسبب الهجوم الجبان على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي"وأضاف ميشيل،على موقع تويتر أن آبي كان "صديقاً حقيقياً ومدافعاً شرساً عن النظام التعددي والقيم الديمقراطية".من جانبه، قال سفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل، اليوم الجمعة، إنه "حزين ومصدوم لإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في حفل انتخابي"واضاف إيمانويل، "نشعر بالحزن والصدمة لإطلاق النار على آبي الذي كان زعيما بارزا لليابان وحليفا لا يتزعزع للولايات المتحدة".ووصف رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج ذلك بأنه "عمل لا معنى له من أعمال العنف".وقال"السيد آبي صديق جيد لسنغافورة.كنت قد استضافته للتو لتناول طعام الغداء في آيار أثناء زيارتي لطوكيو"بينما قال البيت الأبيض في بيان قبل وفاة آبي: "نشعر بالصدمة والحزن لسماع الهجوم العنيف على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي".وأضاف،: "نحن نراقب التقارير عن كثب ونحافظ على أفكارنا مع عائلته وشعب اليابان."وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك على تويتر أنها "صُدمت من نبأ إطلاق النار على شينزو آبي، أفكاري مع أسرته"."حزينه للغاية من الهجوم على صديقي العزيز آبي شينزو.أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته وشعب اليابان "، وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.وقال وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو إنه "علم بهذه الأخبار بصدمة وفزع كبيرين".وقال: "أتقدم بتعاطفي العميق لعائلته وللشعب الياباني".

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