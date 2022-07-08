بوتين يحذر: عواقب عقوبات الغرب ستكون كارثية على سوق الطاقة

2022/07/08 | 17:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، من أن استمرار الغرب في استخدام سياسة العقوبات قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية.وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية: “قيود العقوبات على روسيا تسبب المزيد من الضرر لتلك الدول التي تفرضها.يمكن أن يؤدي استمرار استخدام سياسة العقوبات إلى […]

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