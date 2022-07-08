مساعٍ نيابية من أجل اعتراف البرلمان بالابادة الجماعية الايزيدية

2022/07/08 | 17:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد اعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، رئيس لجنة الخدمات النيابية، المهندس محما خليل علي اغا، انه سيقوم بجمع تواقيع من اعضاء مجلس النواب من اجل تصويت البرلمان على الاعتراف بالابادة الجماعية […]

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