مظاهر الأزمة في النضال الفلسطيني ومصادرها - سعيد مضيه

2022/07/08 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه في عشرينات القرن الماضي، أي قبل قرن من الزمن، سعت القيادة القومية في فلسطين لمهادنة الانتداب البريطاني، عله يقف معها ضد الاستيطان اليهودي ؛ ربما جهلت القيادة الفلسطينية آنذاك أن دول الغرب الامبريالية في عصبة الأمم أسندت للانتداب البريطاني على فلسطين مهمة إنشاء الوطن القومي لليهود .



مضى مائة عام والقيادة الوطنية تنتظر تفريج كروبها على يدي " الصديقة بريطانيا" ثم " الصديقة " الولايات المتحدة ! هل هو ......





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