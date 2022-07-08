معايير صفقات تبادل الأسرى وفيديو هشام السيد - عصمت منصور

2022/07/08 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عصمت_منصور الفيديو المصور الذي نشره الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الثلاثاء 28 يونيو/حزيران 2022، للأسير هشام السيد (34 عاما)، وهو فلسطيني من بلدة حورة في النقب ويحمل الجنسية الاسرائيلية، والذي كان قد وقع في أسر حماس بعد أن اجتاز الحدود، ودخل إلى قطاع غزة في نيسان/ أبريل 2015، أعاد النقاش حول صفقات تبادل الأسرى، والثمن الذي يمكن لإسرائيل أن تدفعه مقابل استعادة جنودها او مواطنيها، وهو ما ......





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