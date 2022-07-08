التشيكيون يعربون عن خوفهم من الفقر وعجز السلطات

2022/07/08 | 18:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … يخشى ما يقرب من ثلثي التشيكيين من انخفاض مستويات المعيشة والفقر بسبب ارتفاع الأسعار، كما أن 8 من كل 10 أشخاص يتقشفون ويحدون من مصاريفهم لمواجهة ارتفاع تكلفة الطاقة والوقود.وأظهرت دراسة أجراها مركز الدراسات”(STEM” أن 16% فقط من المستطلعين يعتبرون أن جهود الحكومة لمنع تفاقم الفقر كافية أما غالبية المستطلعين أن 84% […]

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