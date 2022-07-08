2022/07/08 | 18:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع عثرت الشرطة اليابانية ، اليوم الجمعة، على مواد متفجرة في منزل المسلح الموقوف الذي قام بإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي وأدى الى مقتله.وأضح مسؤولون في الشرطة ، "تم العثور على مواد متفجرة خطرة في منزل الرجل الذي أطلق النار على رئيس الوزراء السابق، وان الشرطة طلبت إخلاء المبنى، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال انفجار هذه المواد".وأضاف المسؤولون، "تم خلال عمليات البحث والتحقيق، العثور على أشياء أخرى في منزل المسلح، مماثلة لتلك التي تم العثور عليها في مسرح الحادثة، والتي يمكن أن تكون أسلحة يدوية الصنع".وبحسب المصادر فإن "رئيس الوزراء اليابني السابق أصيب خلال الهجوم بطلق ناري في الجانب الأيمن من رقبته، إضافة إلى تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار، لكنه لم يفقد الوعي عند إصابته، واصبحت حالته حرجة أثناء عملية النقل، مع إصابته بسكتة قلبية ورئوية".واستخدم المسلح خلال هجومه على رئيس الوزراء السابق سلاحاً نارياً محلي الصنع يبلغ طوله حوالي 40 سم وارتفاعه حوالي 20 سم.وكانت الشرطة والقوى الأError! Hyperlink reference not valid.منية اعتقلت على الفور مطلق النار، تيتسويا ياماغامي (41 عاماً) دون ان يبدي أي مقاومة أثناء اعتقاله. بدورها اوضحت وسائل الإعلام اليابانية أن "ياماغامي خدم في قوات الدفاع الذاتي البحرية للبلاد مدة ثلاث سنوات ، ولم يكن راضياً على رئيس الوزراء السابق شينزو آبي لذلك أراد قتله".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة اليابانية تعثر على مواد متفجرة بمنزل منفذ اغتيال شينزو آبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة اليابانية تعثر على مواد متفجرة بمنزل منفذ اغتيال شينزو آبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).