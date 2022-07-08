2022/07/08 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد كشفت الحكومة المحلية في النجف الأشرف، اليوم الجمعة، مضامين خطتها الأمنية والخدمية والصحية الخاصة بعيد الأضحى المبارك.وقال محافظ النجف ماجد الوائلي، في حديث لـ /المركز الخبري الوطني/، إن” تأمين المناسبات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجف توضح بشأن خططها الخاصة بعيد الاضحى المركز الخبري الوطني.

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