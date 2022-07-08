هل ستعود أميركا للشرق الأوسط؟

2022/07/08 | 18:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يتعجب البعض من هذا العنوان ويتساءل وهل غادرت الولايات المتحدة الشرق الأوسط؟

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