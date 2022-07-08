الكاظمي معزيا اليابان برحيل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي: ‏العنف السياسي مرفوض

2022/07/08 | 18:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزّي اليابان الصديقة حكومةً وشعباً وعائلة الفقيد، برحيل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، ونستذكر مواقفه الداعمة للديمقراطية في العراق، ونشجب بأشد العبارات جريمة اغتياله الغادرة.‏العنف السياسي مرفوض ولا ينتج عنه سوى الدمار والمآسي لتأريخ الشعوب.

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