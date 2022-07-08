بيان من أمانة بغداد حول دخول المتنزهات خلال أيام العيد

2022/07/08 | 18:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت امانة بغداد اليوم الجمعة، عن اكمال استعداداتها لتقديم الخدمات واستقبال المواطنين في جميع مرافقها الترفيهية طوال ايام عيد الاضحى المبارك , مؤكدةً ان الدخول لمتنزه الزوراء وجميع الحدائق والمتنزهات سيكون مجاناً.وذكر بيان للامانة تلقته ايرث نيوز، ان “المرافق السياحية والترفيهية التابعة لامانة بغداد اصبحت جاهزة لاستقبال الاسر البغدادية والوافدين من جميع […]

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