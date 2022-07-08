2022/07/08 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الجمعة، عدد الرحلات الجوية التي سيجريها “الطائر الأخضر” يوم غد السبت (9 تموز 2022).

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الطائر الأخضر يعلن رحلاته الداخلية والخارجية ليوم غد السبت المركز الخبري الوطني.

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