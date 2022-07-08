من زاوية أخرى.. شاهد لحظة اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي

2022/07/08 | 18:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام يابانية لقطات مصورة تظهر اللحظات الأولى لعملية اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي.

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