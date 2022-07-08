2022/07/08 | 18:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … قدمت وزارة الصحة والسكان، إرشادات عاجلة لأصحاب المحلات التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر صفحتها الرسمية، بعد ارتفاع الإصابات بالفيروس في مصر مؤخرا.وتضمنت إرشادات وزارة الصحة والسكان لأصحاب المحلات التجارية، وضع علامات أرضية داخل المتاجر تطالب العملاء بالالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتنظيف الأيدي بالانتظام.واشتملت الإرشادات على وضع علامات على واجهات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه عاجل في مصر بعد ارتفاع إصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه عاجل في مصر بعد ارتفاع إصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).