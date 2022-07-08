الكاظمي يعزي باغتيال آبي: العنف السياسي مرفوض

2022/07/08 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، تعزية باغتيال رئيس الوزراء السابق الياباني، شينزو آبي.

وقال الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نعزي اليابان الصديقة حكومة وشعبا وعائلة الفقيد، برحيل رئيس الوزراء السابق، شينزو آبي".

وأضاف: "نستذكر مواقفه الداعمة للديمقراطية في العراق، ونشجب بأشد العبارات جرينة اغتياله الغادرة".

وأكد أن "العنف السياسي مرفوض ولا ينتج عنه سوى الدمار والمآسي لتاريخ الشعوب".

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